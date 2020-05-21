مصرف الرافدين يعلن البدء بصرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/05/21 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.وقال المصرف: إنه باشر “بصرف الرواتب شبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء”.وأضاف البيان، أنه “بإمكان المشمولين استلام رواتبهم عن طريق فروع المصرف او أي مكاتب قريبة منهم”.

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