المدينة المسحورة - نايف سلوم

2020/05/21 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_سلوم أنا الدكتور "لامدا" وقد سمّاني أبي بهذا الاسم وكان مدرساً للفلسفة في الجامعة العليا، مفتوناً باللغة اليونانية.



ولأنّي ولدتُ في اليوم الحادي عشر من الشهر القمري الحادي عشر (ذو القعدة) وهو ما يوافق الحرف الحادي عشر من اللغة اليونانية (لامدا أو لامبدا( ، ورسمه باليونانية:λάμδα ؛ هو أحد حروف الأبجدية الإغريقية، وترتيبه الحادي عشر.



يأخذ الحرف شكلين الكبير (Λ) و الصغير (λ) ......





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