هل يستطيع اليوان الصيني واليورو الأوربي من مواجهة الدولار ؟ - جاسم محمد كاظم

2020/05/21 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_محمد_كاظم هل يستطيع اليوان الصيني واليورو الأوربي من مواجهة الدولار ؟يعرف الكل أن عالم اليوم النقدي هو عالم الدولار كعملة متفق عليها سلفا من قبل الكل .برزت هيمنة الولايات المتحدة وسيطرتها على التاريخ في الحرب العالمية الثانية كقوة هائلة لم يحسب لها عقل الفوهرر الألماني من حساب بل ظن أن تدمير ركني الاستعمار القديم بريطانيا وفرنسا سيوفران الفرصة لظهور الرايخ الألما ......





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