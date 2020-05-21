النجف: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا

2020/05/21 | 12:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة النجف، اليوم الخميس، ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد.وقال مصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “محافظة النجف سجلت ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا”.وكان محافظ النجف لؤي الياسري أعلن، أمس الأربعاء، تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في المحافظة.

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