احباط تفجير بعجلة حمل مفخخة مليئة بالمتفجرات غربي العراق

2020/05/21 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس باحباط تفجير بعجلة ملغومة في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار تمكنوا من معالجة عجلة حمل مفخخة تحمل ١٢ برميلا يحتوي على مواد متفجرة مع ١٠ قناني غاز من مخلفات تنظيم داعش.

واوضح المصدر انه تمت المعالجة من قبل فريق متخصص بعد ورود نداء يفيد بوجود اجسام غريبة موجودة تحت حطام احدى المنازل دون اي حادث يذكر وحسب الاجراءات القياسية.

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