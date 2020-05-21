كربلاء تبدأ حظر تجوال شامل وتغلق المدينة القديمة

2020/05/21 | 12:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، بأن السلطات بدأت فرض حظر تجوال شامل بالمحافظة، مشيرا الى غلق المدينة القديمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية شرعت، اليوم، بفرض حظر تجوال شامل على عموم محافظة كربلاء حتى اشعار آخر"، مشيرا الى "اغلاق المدينة القديمة التي تضم المراقد المقدسة، وقطع شوارع مركز المدينة".

واضاف المصدر، أن "القوات الامنية شرعت ايضا بنشر السيطرات الامنية على مداخل ومخارج مركز المحافظة"، مؤكدا "استمرار منع دخول وخروج الزائرين والوافدين من والى المحافظة".

ويأتي اجراء السلطات في محافظة كربلاء بعد قرار السلطات في الحكومة المركزية في بغداد بفرض حظر تجول شامل يستمر لستة ايام بعد ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا.

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