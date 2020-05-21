2020/05/21 | 12:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي يوم الخميس باصابة عدد من العاملين في مكتب احد المراجع في النجف بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه تم تسجيل ثلاث حالات جديده لهذا اليوم في المدينة القديمة بالنجف.

واوضح المصدر ان المصابين بالفيروس يعملون في المكتب الخاص لأحد المراجع خلف جبل الحويش منطقة الشوافع.

هذا ولم يشأ المصدر ذكر اسم المرجع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عاملين بمكتب مرجع في النجف بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عاملين بمكتب مرجع في النجف بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).