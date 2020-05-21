تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف

2020/05/21 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة هذا اليوم الخميس.

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