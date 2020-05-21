وزير صحة اقليم كردستان: حظر التجوال خلال ايام العيد سيكون شاملا

2020/05/21 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس ان حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر سيكون شاملا ويشمل التنقل بالسير على الاقدام بين الاحياء السكنية.وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الداخلية ريبر احمد، ان “الحظر الشامل للتجوال سيبدأ مع اول يوم من ايام العيد، ولن يكون هناك اي […]

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