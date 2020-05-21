2020/05/21 | 12:59 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف المؤرشف الرياضي، حسنين مبارك، مدى احقية نادي الشرطة باضافة سبعة القاب لسجل التتويج في اتحاد الكرة.
وقال مبارك في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الشرطة طالب اتحاد الكرة، بإضافة 7 القاب الى سجله في الاتحاد وهنا لا بد من إيضاح الحقيقة”.
وأوضح ان ” بطل دوري المؤسسات في عام 1961 هو نادي مدارس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤرشف يوضح احقية نادي الشرطة بإضافة 7 القاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف المؤرشف الرياضي، حسنين مبارك، مدى احقية نادي الشرطة باضافة سبعة القاب لسجل التتويج في اتحاد الكرة.
وقال مبارك في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الشرطة طالب اتحاد الكرة، بإضافة 7 القاب الى سجله في الاتحاد وهنا لا بد من إيضاح الحقيقة”.
وأوضح ان ” بطل دوري المؤسسات في عام 1961 هو نادي مدارس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤرشف يوضح احقية نادي الشرطة بإضافة 7 القاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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