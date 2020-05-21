مؤرشف يوضح احقية نادي الشرطة بإضافة 7 القاب

2020/05/21 | 12:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المؤرشف الرياضي، حسنين مبارك، مدى احقية نادي الشرطة باضافة سبعة القاب لسجل التتويج في اتحاد الكرة.وقال مبارك في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الشرطة طالب اتحاد الكرة، بإضافة 7 القاب الى سجله في الاتحاد وهنا لا بد من إيضاح الحقيقة”.وأوضح ان ” بطل دوري المؤسسات في عام 1961 هو نادي مدارس […]

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