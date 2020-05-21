النجف تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

2020/05/21 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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