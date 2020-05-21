نائب عنها: الكاظمي مهتم بأمن ديالى.. قرارات حاسمة في الطريق

2020/05/21 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس (21 أيار 2020) بان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مهتم جدا بأمن ديالى، فيما تحدث عن قرارات وصفها بالحاسمة، ستصدر قريبا بهذا الشأن.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء يعرف تفاصيل الاوضاع الامنية في ديالى، ومدرك جيدا لطبيعة المشهد الحالي، وهو مهتم جدا بها"، مؤكدا ان "قرارات مهمة في الطريق لدعم امن المحافظة قريبا".

واضاف العزاوي، ان "لجنة امنية عليا ستزور ديالى بعد العيد، لدراسة وضعها، وسبل اعادة الانتشار، وبيان اسباب الخروقات المتكررة".

واشار الى انه و"عدد من نواب ديالى عقدوا سلسلة لقاءات موسعة مع القيادات الامنية في المحافظة، بينها قيادة العمليات لبيان مستجدات الاوضاع في ظل الاحداث الاخيرة".

ولفت الى ان" الاجتماعات خرجت بمقررات هامة تتعلق بمعالجة الثغرات في بعض المناطق التي يتسلل من خلالها داعش، بالاضافة الى بحث ملف تسليح ابناء المناطق المقاومة للتنظيم وسبل تعزيز وضع القرى المحررة القريبة من مواقع نشاط داعش، خاصة قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين".

وفي غضون الأسابيع الأخيرة، شهدت محافظة ديالى، خروقات أمنية، ينفذها مسلحو تنظيم داعش، مستهدفين، قرى، وحقول زراعية، ونقاط مرابطة، مما اسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين والقوات الامنية.

بغداد اليبوم- خاص

كشف عضو برلمان إقليم كردستان سيروان حسن، الخميس (21 ايار 2020)، عن وصول مفاوضات حكومتي بغداد وأربيل إلى مراحل متقدمة خلال الحوارات الأخيرة، فيما أشار مصدر إلى أن الكاظمي وافق على إرسال 370 مليار دينار كـ’"خطوة أولى&rsq

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس (21 أيار 2020)، أن النفط العراقي يُباع بأقل من أسعار السوق العالمي بـ 7 وحدات، فيما كشف عن المبلغ الصافي من سعر النفط الذي يدخل الخزينة.

وقال الجبوري في حديث ل

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الخميس (21 أيار 2020)، رئيس الجمهورية برهم صالح، بضرورة الإسراع في تنفيذ حكم الاعدام بحق عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.

وقال الركابي في حد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عنها: الكاظمي مهتم بأمن ديالى.. قرارات حاسمة في الطريق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عنها: الكاظمي مهتم بأمن ديالى.. قرارات حاسمة في الطريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).