2020/05/21 | 13:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية البصرة تطالب بتوفير مواد التعقيم خلال فترة الامتحانات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية البصرة تطالب بتوفير مواد التعقيم خلال فترة الامتحانات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية البصرة تطالب بتوفير مواد التعقيم خلال فترة الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).