روحاني: لن ندع الابتسامة ترتسم على وجوه المستبدين في البيت الأبيض

2020/05/21 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس حسن روحاني، أن إيران ستتجاوز المشكلات بجدارة، ولن تدع الابتسامة ترتسم على وجوه المستبدين في البيت الأبيض وستملأ مسارهم السياسي الخاطئ بالغم والحزن.وفي حديث له عبر شبكة الفيديو في مراسم تطوير وتركيب منصة المرحلة 11 لحقل بارس الجنوبي للغاز ، أعتبر روحاني أن الحظر والضغوط القصوى لايمكنها أن توقف حركة أمة، ولن […]

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