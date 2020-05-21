الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش للقضاء على مخابئ داعش جنوب غرب الأنبار

2020/05/21 | 13:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي والجيش، الخميس، عملية تفتيش للقضاء على مخابئ داعش جنوب غرب الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة مشتركة من فوج الرمادي الاول و الجيش نفذت عملية تفتيش في وادي محي ووادي الحجية (جنوب غرب الانبار) وتم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع، وحرق مبزل كان العدو

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