 النزاهة توضح تفاصيل الحكم على قائمقام قضاء سامراء

2020/05/21 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائمقام قضاء سامراء، فيما بينت أن القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” محكمة الجنايات المركزية في الرصافة اصدرت قراراً يقضي بالحكم حضورياً على قائممقام قضاء سامراء بالسجن […]

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