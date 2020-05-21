العميري يدعو الكاظمي الى فتح ملف عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب

2020/05/21 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف سائرون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح ملف عقارات الدولة المستغلة من قبل أحزاب وسياسيين متنفذين والذين لا يشغلون أي مناصب حكومية في الدولة.

وقال النائب عن سائرون غائب العميري، إن ملف الفساد في عقارات الدولة بات من الضروري إعادة النظر فيه من قبل رئيس الحكومة، مضيفا أن جزء كبير من عقارات الدولة مسيطر عليها ومستغلة من قبل سياسيين متنفذين او احزاب او شخصيات متنفذة وآخرين لا يشغلون مناصب حكومية وبأسعار زهيدة جدا.

وأكد العميري ضرورة قيام الكاظمي بفتح هذا الملف وتفعيل القانون، وإزاحة المتجاوزين على أملاك الدولة، وان تكون بدلات الإيجار متوافقة مع ما يقره القانون.

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