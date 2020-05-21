"عين إلكترونية" ذات رؤية أكثر وضوحا من العين البشرية!

2020/05/21 | 13:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يقول خبراء إن عينا "إلكترونية اصطناعية" (برمجية) مطورة، يمكن أن تبصر النور في غضون 5 سنوات فقط.وكشفوا أنها أول "مقلة عين" اصطناعية ثلاثية الأبعاد في العالم، قادرة على تحقيق رؤية أكثر وضوحا من العين البشرية الحقيقية.ويجري تحويل الصور عبرها من خلال أجهزة استشعار صغيرة، تعكس خلايا المستقبلات الضوئية التي تكتشف الضوء.وتتموضع المستشعرات في غشاء من الألمنيوم والتنغستن، على شكل نصف كروي، محاكيا شبكية العين.وتشبه العين الكهروكيميائية، التي تحمل اسم EC-EYE، الكمبيوتر الفائق HAL في فيلم الخيال العلمي عام 1968 (2001: A Space Odyssey).وقال البروفيسور زيونغ فان، من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم التخطيط للتجارب على الحيوانات وكذلك الاختبارات السريرية.وأضاف: ""عيننا" التي تحاكي الحالة الحيوية، لها حجم مشابه للعين البشرية - يزيد قطرها قليلا عن 2 سم.ويمكن استخدامها لمساعدة المكفوفين أو ضعاف البصر.ويمكن أن تؤدي إلى تطوير عين إلكترونية كاملة.ونأمل في تحسين إنجازنا بشكل أكبر من حيث التوافق الحيوي والاستقرار والأداء.كما أعتقد أنه إذا سار كل شيء على ما يرام، فربما ستصبح التكنولوجيا عملية خلال خمس سنوات".

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