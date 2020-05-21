النزاهة توضح تفاصيل الحكم على قائممقام قضاء سامراء

2020/05/21 | 13:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائمقام قضاء سامراء، فيما بينت أن القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته "كلكامش برس" أن "حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة الجنايات المركزية في الرصافة قراراً يقضي بالحكم حضورياً على قائممقام قضاء سامراء بالسجن ست سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات".وتابعت الدائرة أن "قرار المحكمة جاء؛ بناءً على المخالفات المرتكبة في صرف مبلغ 24 مليار دينار مخصص لمكافحة الفقر ودعم النازحين ومشاريع تجهيز مستلزمات طبية".

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