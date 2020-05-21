نائب بالنصر: الحلبوسي هو من يتحمل مسؤولية تعطيل عمل البرلمان

2020/05/21 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حمل النائب عن ائتلاف النصر جمال المحمداوي , الخميس, رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تعطيل عمل مجلس النواب, مشيرا الى ان 163 نائبا قدموا طلبا للحلبوسي باستمرار عقد جلسات المجلس الا انه “تغافل عنها عمدا”.وقال المحمداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تعطيل عمل مجلس النواب خلال هذه المدة الطويلة الذي […]

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