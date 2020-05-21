إصابة شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال

2020/05/21 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب، اليوم الخميس، شاب فلسطيني بالرصاص الحي، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن شابا أصيب برصاصة في قدمه، خلال مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة واطلقت وابلا من الاعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.وأضافت المصادر، أن الشاب المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمستقرة.انتهى2

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