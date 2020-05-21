مؤرشف رياضي يوضح احقية نادي الشرطة بإضافة 7 القاب

2020/05/21 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف المؤرشف الرياضي، حسنين مبارك، مدى احقية نادي الشرطة باضافة سبعة القاب لسجل التتويج في اتحاد الكرة.وقال مبارك، إن “نادي الشرطة طالب اتحاد الكرة، بإضافة 7 القاب الى سجله في الاتحاد وهنا لا بد من إيضاح الحقيقة”.وأوضح، ان ”بطل دوري المؤسسات في عام 1961 هو نادي مدارس الشرطة الذي تم الغاءه في عام […]

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