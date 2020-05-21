2020/05/21 | 13:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس عن تسجيل 66 وفاة و2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 7249 وفاة و129341 إصابة.

وذكرت الوزارة أن مجموع المتعافين ارتفع إلى 100564، بينما بقي 2655 من المصابين في حالة صحية حرجة.

وحسب الصحة الإيرانية، فإنه تم إجراء 746045 فحص تشخيص كورونا في البلاد حتى اليوم، وأنه لم تسجل أي إصابة جديدة في 12 إقليما، فيما سجلت 6 أقاليم إصابة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر قاسم جان بابائي، نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم الخميس أن حوالي 10 آلاف عامل في الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: 2392 إصابة بكورونا والإجمالي يلامس 130 ألفا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: 2392 إصابة بكورونا والإجمالي يلامس 130 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).