قوائم .. اسماء المعتقلين العرب من كركوك الذين سلمهم الاتحاد الوطني للسلطات العراقية

2020/05/21 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سلم الاتحاد الوطني الكوردستاني مساء امس الاربعاء العشرات من المعتقلين العرب في محافظة كركوك الذين كانوا يقبعون في سجون محافظة السليمانية الى السلطات الامنية العراقية.

أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الثلاثاء عن تسليم عشرات المعتقلين العرب من محافظة كركوك والذين كانوا يقبعون في سجون محافظة السليمانية الى السلطات الامنية العراقية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مسؤول مكتب تنظيم الاتحاد الوطني محمد عثمان مع محافظ كركوك ركان الجبوري، قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن قوات خاصة سعد حربيه.

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