2020/05/21 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن الفريق الشهيد قاسم سليماني شهيد القدس ومهندس قدرات محور المقاومة لتحرير الاقصى والشعب الفلسطيني ومحو الكيان الصهيوني المحتل من صفحة الایام.وأشاد الحرس الثوري في بيان اليوم عشية مراسم يوم القدس العالمي، بالانتفاضة الفلسطينية، وشهداء تحرير القدس سيما الفريق قاسم سليماني، مؤكدا مواصلة الرسالة العتيدة للقائد الشهيد.ونوه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: سليماني شهيد القدس ومهندس قدرات تحرير الأقصى ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: سليماني شهيد القدس ومهندس قدرات تحرير الأقصى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).