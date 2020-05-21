الخارجية تعلن تسيير رحلة استثنائية لإعادة 96 عراقيا من الأردن عن طريق البر

2020/05/21 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسيير رحلة من الأردن الى العراق لإعادة العراقيين العالقين في عمان.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر إن السفارة العراقية في عمان وبالتنسيق مع محافظة الانبار ستقوم بتسيير رحلة استثنائية عن طريق البر لإعادة ستة وتسعين مواطنا عراقيا من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية بسبب الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية@DrAhmedalshaf

سفارة جمهورية #العراق لدى #عمان، وبالتنسيق مع محافظة #الانبار تُسيَّر رحلة استثنائيّة عن طريق البر لإعادة (96) مواطن.



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— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) May 21, 2020

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