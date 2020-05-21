لبنان يحذر من ازمة غذائية مرتقبة

2020/05/21 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس وزراء لبنان حسن دياب، اليوم الخميس، من تعرض بلاده لازمة غذائية كبرى نتيجة الازمة المالية وتداعيات فايروس كورونا.

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