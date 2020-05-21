2020/05/21 | 14:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على قائممقام سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على قائممقام سامراء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على قائممقام سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).