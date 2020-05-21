2020/05/21 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت حملة يوم القدس العالمي كل احرار العالم والاوفياء للقدس وأهلها، للمشاركة في حملة تغريد لاحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.وتبدأ الحملة ابتداء من يوم الخميس 21-05-2020 من الساعة 5 مساء الى يوم السبت 23-05-2020 بتوقيت القدس المحتلة، تحت وسم: القدسدربالشهداء و #FlyTheFlag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة تغريد لاحياء يوم القدس العالمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة تغريد لاحياء يوم القدس العالمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).