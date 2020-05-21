صحة السليمانية: كورونا مشابه للارهاب


صحة السليمانية: كورونا مشابه للارهاب
2020/05/21 | 14:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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