برشلونة يدرج 7 لاعبين في صفقات تبادلية

2020/05/21 | 14:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيخوض برشلونة معركة السوق الصيفي القادم، بسبعة لاعبين بسبب تأثره بالأزمة الاقتصادية الضخمة التي نشأت بسبب توقف المنافسات إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.وسيظهر التأثير الاقتصادي على تحركات الأندية الأخرى في الصيف، والذي لن تظهر فيه انتقالات بأموال ضخمة، بل عمليات تبادلية، سيكون للأندية المليئة بالنجوم والمواهب اليد الأعلى فيها.ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن

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