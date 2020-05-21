إيران: مجلس صيانة الدستور يؤيد مشروع قانون للتصدي لعدائية إسرائيل 

2020/05/21 | 14:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أيد مجلس صيانة الدستور الإيراني، الخميس، مشروع قانون للتصدي للاجراءات المعادية للكيان الصهيوني ضد السلام والامن.وقال المتحدث باسم المجلس عباس علی كدخدائي في تغريدة، إن “مشروع القانون المستعجل للتصدي للاجراءات المعادية للكيان الصهيوني ضد السلام والامن، تم مناقشته في اجتماع المجلس أمس، ولم يوجد فيه ما يتعارض مع الشريعة الاسلامیة والدستور”.يذكر أن […]

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