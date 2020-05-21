الحكومة الفلسطينية ترفض استلام مساعدات إماراتية عن طريق الكيان الصهيوني

2020/05/21 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الحكومة الفلسطينية استلام مساعدات إماراتية عن طريق الكيان الصهيوني وبدون التنسيق معها.ونقل وسائل اعلام فلسطينية قولها: إن “الحكومة الفلسطينية رفضت استلام مساعدات إماراتية بدون التنسيق معها”، مشيرا إلى أن “الحكومة تعتبر هذه الطريقة قناة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.من جهة أخرى، نقلت وكالة “معا” الفلسطينية عن مصادر مطلعة قولها تعليقا على رفض المساعدة الإماراتية […]

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