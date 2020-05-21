طرق التغلّب على حموضة الحامل في رمضان

2020/05/21 | 14:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الغالب، تعاني الحامل من الحموضة بسبب اضطرابات الهرمونات خلال الحمل التي يسببها ارتخاء العضلة العاصرة في المريء، ما يؤدي إلى ارتجاع حمضي يؤدي إلى الشعور بالحموضة.وفي شهر رمضان، تزداد معاناة الحامل من الحموضة بسبب تنوّع الأطعمة الغذائية.إن كنتِ حاملاً وتستطيعين صيام شهر رمضان، اتبعي النصائح التالية للتغلّب على الحموضة في رمضان: لا

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