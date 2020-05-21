ديالى تعلن الاطاحة  بـ” خلية مخدرات”.. تنشط في ثلاث مدن

2020/05/21 | 14:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، عن الاطاحة بخلية خطيرة لترويج المخدرات تنشط في ثلاث مدن.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح لـ/المعلومة/،ان” قوة مشتركة من شرطة ديالى نجحت من خلال عملية نوعية من الاطاحة بخلية خطيرة لترويج المخدرات واعتقال 6 من افرادها كانت تنشط في مدن مندلي وخانقين وبلدروز”.[…]

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