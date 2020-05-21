روحاني: لافيروس كورونا ولا الفيروس الاميركي يوقفان الإنتاج

2020/05/21 | 14:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الخميس، أن الاجراءات بقطاع الانتاج لا تتوقف بسبب فيروس كورونا والفيروس الاميركي.وقال روحاني في مراسم تدشين مشاريع عمرانية وصناعية ضخمة بمحافظة سيستان وبلوشستان ( جنوب شرق) وتركيب منصة وبدء العمليات التطويرية بالمرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن “فيروس […]

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