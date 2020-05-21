2020/05/21 | 14:15 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الخميس، أن الاجراءات بقطاع الانتاج لا تتوقف بسبب فيروس كورونا والفيروس الاميركي.
وقال روحاني في مراسم تدشين مشاريع عمرانية وصناعية ضخمة بمحافظة سيستان وبلوشستان ( جنوب شرق) وتركيب منصة وبدء العمليات التطويرية بالمرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن “فيروس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: لافيروس كورونا ولا الفيروس الاميركي يوقفان الإنتاج) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الخميس، أن الاجراءات بقطاع الانتاج لا تتوقف بسبب فيروس كورونا والفيروس الاميركي.
وقال روحاني في مراسم تدشين مشاريع عمرانية وصناعية ضخمة بمحافظة سيستان وبلوشستان ( جنوب شرق) وتركيب منصة وبدء العمليات التطويرية بالمرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن “فيروس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: لافيروس كورونا ولا الفيروس الاميركي يوقفان الإنتاج) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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