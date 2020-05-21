ابتكار جديد يحدث ثورة في عالم التصوير بالهواتف

2020/05/21 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سامسونغ عن تطوير تقنية حديثة ستمنح كاميرات الهواتف الذكية قدرات تصوير فائقة.تمكن خبراء الشركة من تطوير حساس بصري مخصص لكاميرات الهواتف، يوفر سرعة فائقة في التركيز على عناصر الصورة.الحساس ISOCELL GN1 يعمل بتقنية Tetracell لدمج البيكسلات، ما يؤهله للجمع بين إشارات 4 بيكسلات في إشارة واحدة، لتتضاعف حساسية الكاميرا للضوء بمقدار 4 مرات […]

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