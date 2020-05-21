اجراءات وقائية إبداعية وصارمة في طيران الإمارات منذ ركوب الطائرة وحتى توديع المطار.. تعرف عليها

2020/05/21 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت طيران الإمارات اليوم الخميس النقاب عن عدة تدابير وإجراءات إضافية لتطبيق معايير الصحة والسلامة في الأجواء وعلى الأرض، حيث احتوت الاجراءات الجديدة على تفاصيل مختلفة وعديدة.وقد باشرت الناقلة تطبيق هذه الإجراءات، التي تهدف إلى حماية الموظفين والركاب في كل واحدة من مراحل السفر، وذلك مع استئنافها اليوم تشغيل رحلات […]

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