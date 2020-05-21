2020/05/21 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تفكيك خلية خططت للقيام بعمليات في ’’ولاية الجنوب’’

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