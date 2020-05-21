مقرر الأزمة النيابية يصف الحظر المناطقي بـ ’’الأكذوبة’’ ويحذر من انهيار النظام الصحي خلال 10 أيام

2020/05/21 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وصف مقرر الأزمة النيابية، النائب جواد الموسوي، الخميس (21 أيار 2020) الحظر المناطقي بـ"الأكذوب...





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