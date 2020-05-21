القبض على أحد أفراد ’’عصابة’’ في بغداد تمتلك مقراً وأسلحة ثقيلة ومتوسطة

2020/05/21 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس (21 أيار 2020)، إلقاء القبض على أحد أفراد ’’عصابة&rsq...





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