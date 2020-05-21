أبل وغوغل تطلقان تطبيقا يبلغك بوجود مصاب كورونا حولك

2020/05/21 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلقت شركتا “أبل” و”غوغل” النسخة الأولية من تطبيق “كوفيد-19″، الذي يعمل على إخطار الأشخاص بوجود مصابين بفيروس كورونا في محيطهم.وبحسب موقع “أكسيوس”، التطبيق متاح للسلطات الصحية لبدء استخدامه على هواتف أبل وأندرويد.ويعمل التطبيق بتقنية “بلوتوث” الموجودة في الهواتف المحمولة، لزيادة تتبع جهات الاتصال البشرية، ولتقديم طريقة للناس لمعرفة إذا كان يحيط بهم […]

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