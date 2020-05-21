2020/05/21 | 14:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تعقد اجتماعها برئاسة الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تعقد اجتماعها برئاسة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تعقد اجتماعها برئاسة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).