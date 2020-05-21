2020/05/21 | 14:22 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النزاهة: الحكم بالسجن 6 سنوات لقائمقام قضاء سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 14:22.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحكم بالسجن 6 سنوات لقائمقام قضاء سامراء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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