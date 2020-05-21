الحرس الثوري: سليماني شهيد القدس ومهندس قدرات تحرير الأقصى

2020/05/21 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن الفريق الشهيد قاسم سليماني شهيد القدس ومهندس قدرات محور المقاومة لتحرير الاقصى والشعب الفلسطيني ومحو الكيان الصهيوني المحتل من صفحة الایام.وأشاد الحرس الثوري في بيان صحفي اليوم عشية مراسم يوم القدس العالمي، بالانتفاضة الفلسطينية، وشهداء تحرير القدس سيما الفريق قاسم سليماني، مؤكدا مواصلة الرسالة العتيدة للقائد الشهيد.ونوه الى […]

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