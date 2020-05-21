نصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة الكشف عن مشروب بسيط يقضي على آلام

2020/05/21 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نصح جراح العظام برانكو بربا، بشرب الشاي الأخضر في الصباح لتفادي الإحساس بآلام الظهر.وبحسب ما نشرته صحيفة “إكسبريس” االإنجليزية، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من الشاي العادي.وتحمي مضادات الأكسدة الجسم من الأمراض الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل الالتهابات المسببة لآلام أسفل الظهر لدى البعض.وقال بربا: “يمكن […]

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