يوم القدس العالمي في ضمير الامة الاسلامية

2020/05/21 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص يوم القدس العالمي، اعاد للامة هيبتها، وشحن ذاكرتها، بان هناك قضية مصيرية للمسلمين، يجب ان لا تبقى على الرف، ويجب ان تكون بعيدة كل البعد عن اجندات الخونة والعملاء الذين يحاولون التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ومحاولة تصوير وجوده الكريه في ارض فلسطين الطاهرة امر واقع.ان هذا اليوم المبارك الذي […]

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