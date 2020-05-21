ديالى تطرح  ثلاثة “ملفات هامة” على طاولة الاجتماع مع الكاظمي

2020/05/21 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكدت حكومة ديالى المحلية ، الخميس، بان 3 ملفات هامة ستطرح على طاولة الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” محافظ ديالى مثنى التميمي سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد في اجتماع بالغ الاهمية”.واضاف بدر،ان “التميمي سيطرح 3 ملفات هامة […]

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