الشمري يحذر من التأثير السلبي لسد إليسو التركي على الخطط الزراعية

2020/05/21 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الزراعة النيابية من التأثير السلبي لسد إليسو التركي على الخطط الزراعية للمواسم المقبلة، مطالبة الحكومة باتصال سريع مع تركيا، لتدارس الأزمة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، إن خطط الحكومة والوزارات المعنية الاستراتيجية بمجال الزراعة والمياه تعتمد على كميات المياه الجارية والخزين الكافي منها، مضيفا أن عدم التنسيق والاتفاق مع تركيا بخصوص حصة العراق من مياه دجلة بشكل خاص سيتسبب سلبيا على الزراعة والخطط المستقبلية لاستصلاح أراض جديدة والمضي بالخطط الموضوعة للزراعة وديمومة الاكتفاء الذاتي.

وشدد الشمري على أهمية إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى من أجل استمرار نجاح الخطط الزراعية والتي أثبتت فاعليتها بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي للمحاصيل بأنواعها.

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