العراق يعلن احباط هجمات لداعش في

2020/05/21 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، الخميس، تفكيك شبكات ارهابية قال انها خططت لشن عمليات جنوبي العراق.

وذكر الجهاز في بيان، ”تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب بعمليات نوعية استباقية تستهدف بقايا فلول داعـش الإرهابية والتي تُحاول استهداف أمن المواطنين العُزل في شهر رمضان“.

واضاف ”حيثُ نفذت وحداتُنا الاستخبارية والعملياتية عملية تفكيك شبكة إرهابية مؤلفة من (٥) عناصر مُتهمة بتنفيذ عمليات إرهابية، والتي كانت تُخطط لشن عملية إرهابية في ما يُسمى بـ" ولاية الجنوب" حيثُ تمت مُصادرة عدد من الصواريخ المُخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة“.

واضاف ”كما نفذت وحداتُنا عملية نوعية تم من خلالها ألقاء القبض على أحد الإرهابيين المُتخفين في قرية كنعوص ضمن مُحافظة صلاح الدين“.

وقالت ان هذه العمليات النوعية تأتي إنسجامًا مع الأوامر الصادرة من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الرُكن عبد الوهاب الساعدي ”لسحق الإرهاب ومُلاحقة بقايا داعـش ومن يدعمُها“

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